شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أجيليتي" ترتفع 8.4% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بلغ 8.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 21.7 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 20 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 400.7 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 394.4 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة أرباحاً بلغت 63.6 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 58.9 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018.
ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في الأرباح التشغيلية.
وتراجعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 1.2 مليار دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 1.2 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.
وكانت أرباح "أجيليتي" قد ارتفعت 8.1% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 21.61 مليون دينار كويتي؛ مقابل أرباح بقيمة 19.99 مليون دينار كويتي بالفترة المناظرة من عام 2018.
وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7.7% بالغة 41.89 مليون دينار كويتي عن مستواها في الفترة نفسها من 2018 عند 38.89 مليون دينار.
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