شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدخل التشغيلي يهبط بأرباح "سيكو" 8% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة سيكو، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع في الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغ 8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 708 ألف دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 769 ألف دينارخلال الربع المُقابل من العام 2018.

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ويعود الارتفاع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل التشغيلي بنسبة 27% للربع الثالث من عام 2019 إلى 1.7 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 2.3 مليون دينار بحريني للربع الثالث من عام 2018.

هذا وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للربع الثالث من عام 2019 إلى 1.9 مليون دينار، مُقارنةً مع 1.6 مليون دينار بالربع المُقابل من العام 2018، بزيادة 450%

وفي المُقابل، ارتفعت أرباح الشركة إلى 3.6 مليون ديناربحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.3 مليون دينارخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.