شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نتائج الاكتتاب يُضاعف أرباح "أريج" 13 مرة بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة المجموعة العربية للتأمين "أريج"، المعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغ 1293% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي، مُقابل صافي أرباح بلغ 261 ألف دولار أمريكي خلال الربع المُقابل من العام 2018.
ويعود الارتفاع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع نتائج الاكتتاب وانخفاض مصاريف التشغيل.
وبحسب البيان، بلغت أرباح الاكتتاب للربع الثالث من عام 2019 مبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2018، بزيادة قدرها 94%.
هذا وبلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب للمساهمين في الربع الثالث من عام 2019 نحو 5.5 مليون دولار، مُقارنةً مع 1 مليون دولار بالربع المُقابل من العام 2018، بزيادة 450%
يُذكر أن صافي الأقساط المُكتسبة لأريج تراجعت إلى 37 مليون دولار أمريكي، مُقابل أقساط مكتسبة بلغت 51.2 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وفي المُقابل تراحعت المطالبات والمصاريف المتعلقة بها إلى 21.8 مليون دولار أمريكي، مُقابل مطالبات بلغت 33.6 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.
هذا وتحولت الشركة لتسجيل أرباح بلغت 12.8 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي خسائر بلغ 22.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
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