شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "جي إف إتش المالية" تتراجع 21% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة جي إف إتش المالية، المعلنة اليوم الخميس عن تراجع في الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغ 21% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 24.4 مليون دولار، مُقابل صافي أرباح بلغ 30.9 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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ويعود التراجع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصروفات إلى 68.7 مليون دولار مُقابل إجمالي مصروفات بلغ 41.6 مليون دولار للربع المُقابل من العام 2018.

وفي المُقابل ارتفعت الإيرادات إلى 90.5 مليون دولار، مُقابل إيرادات بلغت 71.2 مليون دولار للربع المُماثل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 73.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 103.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.