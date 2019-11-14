شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي بعد تعليقات الأمين العام لمنظمة "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من تسجيل أعلى مستوى فى عدة أسابيع ، بعد تعليقات الأمين العام لمنظمة أوبك ، بالإضافة إلى انخفاض غير متوقع فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات معهد البترول الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.68$ ، من مستوى الافتتاح عند 57.29$، وسجل أدنى مستوي عند 57.29$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 62.96$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.53$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.51$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.0% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بدعم توقعات متفائلة عن اقتصاد الولايات المتحدة.

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قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركندو يوم الأربعاء إن من المرجح خفض توقعات المعروض بالسوق فى 2020 ، خاصة إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة.

أضاف باركندو أن بعض شركات النفط الصخري فى الولايات المتحدة لا تتوقع نمو الإنتاج أكثر من نحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 0.541 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 8 تشرين الثاني/نوفمبر،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.6 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.5 مليون برميل ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.