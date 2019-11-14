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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية على خلاف التوقعات فى أكتوبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية منخفضة بمقدار 0.1% خلال تشرين الأول/أكتوبر ، أسوأ من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.2% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.0% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني .
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