شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 2% قرب أدنى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 2% بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع تسارع عمليات بيع أكبر مشفرة فى العالم مرة أخرى ، وسط توقعات بمزيد من الهبوط والتخلي عن مستويات 8,000$ ، فى ظل ندرة الحوافز الإيجابية فى سوق التشفير خلال الفترة الحالية.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 210$ بما يعادل نسبة 2.4% إلى 8,555$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,765$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,791$.

فقدت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" بالأمس نسبة 0.7% ، مع توقف عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 8,549$ لكل وحدة بتكوين المسجل فى اليوم السابق.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس حوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 238 مليار$ ،مع استمرار هبوط أسعار البتكوين ،وأغلبية العملات الرئيسية فى السوق.

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تتسارع عمليات بيع العملة المشفرة "البتكوين" مرة أخرى ، فى ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق خلال الفترة الحالية ،مع استمرار النظرة القاتمة تجاه صناعة التشفير ، والتي يعتقد البعض إنها لا تزال تفتقد الكثير من الجوانب الأساسية والتنظيمية الهامة.

وفى تلك الأجواء السلبية تشير توقعات بمزيد من الهبوط فى أسعار البتكوين ،والتخلي عن مستويات حاجز 8,000$ ، فى ظل ندرة الحوافز الإيجابية فى سوق التشفير خلال الفترة الحالية.

شن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "جان كلود تريشيه" هجوما حادا على البتكوين خلال مؤتمر "كايكسين" فى العاصمة الصينية "بكين".

ذكرت صحيفة "تشاينا مورنينج بوست" الإخبارية الصينية هذا الأسبوع ، أن تريشيه ضد العملة المشفرة البتكوين بشدة ،مؤكدا افتقارها إلى خصائص العملة الحقيقية.

قال تريشيه" أنا ضد البتكوين بشدة ،واعتقد أننا نشعر بالرضا قليلا ، العملة نفسها ليست حقيقية ، بالمقارنة مع الخصائص التي يجب أن تكون للعملة".