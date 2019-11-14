شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني قبيل بيانات مبيعات التجزئة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات هامة من المملكة المتحدة ، عن مبيعات التجزئة خلال تشرين الأول/أكتوبر ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو الاقتصاد الملكي خلال الربع الرابع من هذا العام.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:58 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2844$ من سعر الافتتاح 1.2848$ ،وسجل أعلى سعر 1.2856$ وأدنى سعر 1.2825$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس شبه مستقرا مقابل الدولار ،فى ثاني يوم على التوالي ضمن نطاق ضعيف من التداولات ،بعد مكاسب قوية يوم الاثنين.

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ومنذ مطلع تعاملات هذا الأسبوع ،حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، بعدما أعطي حزب بريكست دفعة مهمة لرئيس الوزراء "بوريس جونسون" قبل انتخابات الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

قال زعيم حزب بريكست "نايجل فيراج" إنه لا يريد أن تفوز الأحزاب المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وذلك فإن حزبه لن يقدم مرشحين للمنافسة على المقاعد التي فاز بها المحافظون فى انتخابات 2017.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش صدور مبيعات التجزئة البريطانية خلال تشرين الأول/أكتوبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الملكي خلال الربع الرابع ، بعد نمو بأقل من التوقعات خلال الربع الثالث ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تشير توقعات مبيعات التجزئة إلى ارتفاع بنسبة 0.2% شهريا خلال تشرين الأول/أكتوبر بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.0% فى أيلول/سبتمبر ،ومع استبعاد مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% بنفس القراءة السابقة.