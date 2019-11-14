شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون المتوسط المتحرك 50، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، معتمدين على الثبات دون مستوى 0.6895، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6735.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6735 والمقاومة 0.6840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط