شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت قرب مستوى 62.50 ولا يزال دونه حتى الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستنئاف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون 62.50، بينما تبدأ أهدافه الرئيسية عند 60.70 ثم 59.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط