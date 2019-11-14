الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 14-11-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب فوق مستوى 57.40، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الارتفاع نحو مناطق 60.90 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن الثبات دون 57.40 سيعيد السعر للمسار اللحظي الهابط الذي تتواجد أهدافه الرئيسية عند 56.00 ثم 54.60.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للنفط 14-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا