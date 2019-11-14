شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب فوق مستوى 57.40، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الارتفاع نحو مناطق 60.90 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن الثبات دون 57.40 سيعيد السعر للمسار اللحظي الهابط الذي تتواجد أهدافه الرئيسية عند 56.00 ثم 54.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي