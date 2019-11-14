شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ليخترق مستوى 16.96 ويحاول الثبات فوقه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى سيوقف الانخفاض المتوقع لهذا اليوم ويدفع السعر نحو 17.60 كهدف إيجابي رئيسي، بينما يحتاج السعر للتداول دون 16.96 مجدداً لاستعادة الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 16.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط