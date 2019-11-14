شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليختبر المتوسط المتحرك 50 الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم لزيارة مستوى 1489.00 الذي يمثّل الهدف الرئيسي للموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق المستوى المذكور سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو مناطق 1535.00 على المدى القريب، بينما صموده أمام ارتفاع السعر سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1450.00 والمقاومة 1480.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد