شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليختبر المتوسط المتحرك 50 الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم لزيارة مستوى 1489.00 الذي يمثّل الهدف الرئيسي للموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق المستوى المذكور سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو مناطق 1535.00 على المدى القريب، بينما صموده أمام ارتفاع السعر سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1450.00 والمقاومة 1480.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للذهب 14-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.