شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3045، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستويات 1.2840 و1.2800.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2770 والمقاومة 1.2940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد