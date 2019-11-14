شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.0995 ويستمر بالتذبذب قربه، وطالما أن السعر دون 1.1065، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.0950.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0920 والمقاومة 1.1065

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط