شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: إيرادات السياحة تقفز 28% العام المالى الماضى لتتجاوز 12.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول فى البنك المركزى إن تقرير ميزان المدفوعات الأخير أظهر تحقيق قطاع السياحة قفزة كبيرة في الإيردات خلال العام المالي الماضي 2018 - 2019 بنسبة بلغت 28% ، لتصل إلى 12.57 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار دولار في العام المالى السابق 2017 - 2018 .

وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن البيانات التي تضمنتها نشرة طرح السندات المصرية ببورصة لوكسمبورج والتي نشرت منتصف هذا الأسبوع حول أرقام إيرادات قطاع السياحة المصري خلال العام المالي 2018 -2019 هي أرقام أولية وتخص الشهور التسعة الأولى "فقط" من العام المالي والذي سجلت إجمالي إيرادات 9.3 مليار دولار، ولا تعكس العام المالي بأكمله .

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وكانت وزارة السياحة المصرية قد أطلقت مطلع العام الماضي 2018 برنامج إصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع تتماشى مع الاتجاهات العالمية وصولا إلى زيادة عدد العاملين بالقطاع وتوظيف شخص على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.



وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - في تصريح خاص للوكالة - إن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ارتكز على خمسة محاور شملت "الإصلاح المؤسسي" و"التشريعي" و"تطوير البنية التحتية والاستثمار" و"الترويج والتنشيط" و"مواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا " .

وأضافت الوزيرة أن البرنامج صاغ رؤية موحدة لقطاع السياحة - الذي يمثل أكثر من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وهو ما انعكس إيجابيا على إيرادات قطاع السياحة المصري والتي حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي الماضي 2018 -2019 مسجلة نحو 6ر12 مليار دولار.



وأشارت المشاط إلى أن الوزارة نشرت في سبتمبر الماضي أول تقرير متابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحية، والذي أظهر إنجاز العديد من أهداف البرنامج أبرزها الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري عالميا حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية، وجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة العالمية من بورصة لندن، كما تصدرت مصر المقاصد السياحية في أفريقيا لأول مرة منذ عام 2013 من مؤسسة بلوم كونسلتنج.

