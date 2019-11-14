جهاز السادات يطلق مبادرة لمنع ظاهرة سرقة أغطية مطابق الصرف الصحى بالمدينة

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وقال المهندس أمين غنيم: تهدف المبادرة إلى أنه في حالة اكتشاف سرقة غطاء مطبق للصرف الصحي يتم الاتصال بالخط الساخن (15100) أو الاتصال على رقم (0482601721) والخاص بإدارة التشغيل والصيانة، وكذا محاولة تأمين غطاء المطبق حتى وصول عمال الصيانة المختصة لتركيب غطاء بديل في وقت لا يتعدى 30 دقيقة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعمل على قدم وساق للحد من ظاهرة سرقة أغطية المطابق وبالوعات الصرف الصحي، حيث استعرض وزير الإسكان، في وقت سابق تجربة الغطاء الآمن لمطابق الصرف الصحي، والذي ابتكرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حيث أكد أهمية الفكرة، ووجه الشكر للشركة، وذلك في إطار الحفاظ على الأرواح، وكذا الحفاظ على الصحة العامة، ومنع أعطال الصرف الصحى.
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