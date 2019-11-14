الاقتصاد

جهاز المنيا الجديدة ينظم دورات تدريبية للارتقاء بالمستوى الوظيفى للعاملين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد مصطفي أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم تنظيم دورات تنمية بشرية بمقر الجهاز شملت غالبية الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية، للارتقاء بالمستوى الوظيفي، وكذا بناء موظف قادر على مواجهة التحديات للحفاظ على ما تم انجازه من مشروعات بالمدينة.

 

وأشار المهندس محمد مصطفى أحمد إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار حرص الجهاز على دعم موارده البشرية في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي علي سرعة الإنجاز في العمل، موضحاً أن الاستثمار لا يتركز فقط في الخدمات التي نقدمها، ولكن يمتد إلى الاستثمار الأهم وهو الاستثمار في زيادة خبرات العاملين المتميزين، الذين نضع علي عاتقهم صناعة المستقبل وتطوير المدينة.

 

وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار العمل على تطوير العنصر البشرى و تطوير مبدأ إدارة الذات، واستمراراً في التأهل للمرحلة القادمة التي تحمل في طياتها كثيراً من التحديات تستوجب مزيداً من الاهتمام لإحداث تغيير جذرى على المستوى المهنى والشخصى لتحقيق التقدم والإنجاز علي صعيد العمل بجهاز المدينة. 

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