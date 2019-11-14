جهاز المنيا الجديدة ينظم دورات تدريبية للارتقاء بالمستوى الوظيفى للعاملين

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وأشار المهندس محمد مصطفى أحمد إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار حرص الجهاز على دعم موارده البشرية في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي علي سرعة الإنجاز في العمل، موضحاً أن الاستثمار لا يتركز فقط في الخدمات التي نقدمها، ولكن يمتد إلى الاستثمار الأهم وهو الاستثمار في زيادة خبرات العاملين المتميزين، الذين نضع علي عاتقهم صناعة المستقبل وتطوير المدينة.
وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار العمل على تطوير العنصر البشرى و تطوير مبدأ إدارة الذات، واستمراراً في التأهل للمرحلة القادمة التي تحمل في طياتها كثيراً من التحديات تستوجب مزيداً من الاهتمام لإحداث تغيير جذرى على المستوى المهنى والشخصى لتحقيق التقدم والإنجاز علي صعيد العمل بجهاز المدينة.
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