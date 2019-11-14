شكرا لقرائتكم خبر عن 87 مليون دولار زيادة بصادرات مصر للدول العربية فى يوليو الماضى والإمارات تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية إلى الدول العربية زيادة ملحوظة خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية نحو 801 مليون دولار موزعة على عدة دول عربية، مقارنة بنحو 714 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 87 مليون دولار.

وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن دولة الإمارات العربية تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 219.6 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 104.5 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 115.1 مليون دولار، يليها المملكة العربية السعودية، وبلغت الصادرات المصرية إليها نحو 132.2 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 121.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 10.6 مليون دولار.

Advertisements

ويكمل التقرير، أن الصادرات المصرية إلى المغرب ارتفعت في يوليو الماضي إلى 63.7 مليون دولار، مقابل 36 مليون دولار، بزيادة 27.7 مليون دولار، بالإضافة إلى السوق الليبية والتي استقبلت صادرات مصرية بلغت 59.6 مليون دولار في يوليو الماضي، بينما بلغ إجمالي الصادرات إلى باقي الدول العربية نحو 326.7 مليون دولار.

وفي المقابل، رصد تقرير جهاز الاحصاء، تراجع ملحوظ في إجمالي الواردات المصرية من الدول العربية في شهر يوليو الماضي ليصل إلى 998.3 مليون دولار، مقابل مليار و197 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 199 مليون دولار.