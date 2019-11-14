شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14601 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 17444 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 5442 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل مستوى 546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1449 نقطة.
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