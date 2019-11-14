شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يشنُ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بالأسواق التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بالأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز أن الحملة استهدفت الأسواق التجارية بمراكز خدمات الأحياء الأول والثاني، حيث تم خلال الحملة مراجعة رخص التشغيل للمحال التجارية، وكذا رفع الإشغالات المتواجدة بممرات المشاة، وإزالة التندات المخالفة غير المرخصة، كما تم التحفظ على عدد من المعدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لعدم تكرار تلك المخالفات.

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وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات لتحقيق الانضباط بداخل وخارج الأسواق التجارية، بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزتها المختلفة، لمنع المظاهر العشوائية وللحفاظ على المظهر الجمالي للمدن الجديدة.