شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "الإسكان الاجتماعي"بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (البحر الأحمر – أسيوط – السويس – دمياط – مطروح – كفر الشيخ – بني سويف – المنوفية – الإسماعيلية – القليوبية)، ومدن (أسيوط الجديدة – العبور – العبور الجديدة – أسوان الجديدة – بدر).

وشدد، على ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، وكذا الإدارة الجيدة لمواقع العمل.

Advertisements

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: في محافظة البحر الأحمر، تم الانتهاء من تنفيذ 1504 وحدات، وجارٍ تنفيذ 672 وحدة أخرى، وفى محافظة أسيوط، تم الانتهاء من تنفيذ 4824 وحدة، وجارٍ تنفيذ 72 وحدة أخرى، وفى محافظة السويس، جارٍ تنفيذ 2832 وحدة، وفى محافظة دمياط، تم الانتهاء من تنفيذ 716 وحدة، وجارٍ تنفيذ 500 وحدة أخرى، وفى محافظة مطروح، تم الانتهاء من تنفيذ 920 وحدة، وجارٍ تنفيذ 360 وحدة أخرى، وفى محافظة كفر الشيخ، تم الانتهاء من تنفيذ 854 وحدة، وجارٍ تنفيذ 565 وحدة أخرى، وفى محافظة بني سويف، تم وجارٍ تنفيذ 2460 وحدة، وفى محافظة المنوفية، تم وجارٍ تنفيذ 7381 وحدة، وفى محافظة الإسماعيلية، جارٍ تنفيذ 240 وحدة، وفى محافظة القليوبية، تم وجارٍ تنفيذ 3196 وحدة.

وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: فى مدينة أسيوط الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 11928 وحدة، وفى مدينة العبور، تم وجارٍ تنفيذ 1864 وحدة، وفى مدينة العبور الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 28752 وحدة، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 6720 وحدة، وفى مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة.