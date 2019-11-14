شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع العقارات وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% خاسرا 3.680 نقطة ليصل إلى مستوى 5738.30 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% خاسراً 1.570 نقطة ليصل إلى مستوى 6266.47 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% خاسراً 10.060 نقطة ليصل إلى مستوى 4704.79 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 64.7 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون دينار كويتى عبر 2566 صفقة. Advertisements وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، تلاه قطاعى النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%. وجاء سهم "شركة المعدات القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.89%، تليه شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.65%، ثم شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 4.11%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 20% ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 10.92%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 7.55%.

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