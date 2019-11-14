شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أنابيب البترول: بدء عمليات إصلاح خط أنابيب إيتاي البارود اليوم بعد انتهاء معاينة نيابة دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، إنه بعد انتهاء معاينة المحامي العام لدمنهور ورئيس نيابة دمنهور اليوم لخط انابيت غرب إيتاى البارود، ستبدأ عمليات إصلاح الخط فورا والتي تتضمن أعمال لحام من أجل سد الفتحات التي أحدثها اللصوص بخط الأنابيب المتواجد بقرية المواسير بايتاي البارود.

وأضاف المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه فور الانتهاء من عمليات إصلاح خط الأنابيب سيتم عودة الخط للتشغيل.

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وكان المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، قد أكد مساء أمس إنه تمت السيطرة على حريق خط منتجات بترولية بايتاى البارود بمحافظة البحيرة، لافتا إلى أنه سيتم تأمين الموقع من ناحية الأمن الصناعى للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وأضاف عبد المنعم حافظ لـ"الخليج 365"، أنه سيتم البدء فى أعمال الصيانة للخط المحترق وإعادة التشغيل فى أسرع وقت، مشيرا إلى أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر أمس، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.