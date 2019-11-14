شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.09% رابحا 28.96 نقطة ليصل إلى مستوى 2679.42 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى التأمين والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 26.5 مليون سهم محققة ما قيمته 61.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 673 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقرت 4 أسهم.

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وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.80%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.06%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.48%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، فقطاع النقل بنسبة 0.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم حقوق الاكتتاب لبنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 12%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.50%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 9.88%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 2.73%.