شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكتسب عزم سلبي– تحليل -14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على المسار التصحيحي المؤقت باستقراره المتكرر دون الحاجز المتمركز حول 2.7000 متأثرا بالضغوط السلبية المتكررة والناتجة عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع.

لذلك, سنبقى على ترجيحنا الهابط لتداولات الفترة الحالية ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية حول مستوى 2.6050 وصولا للدعم المحوري الممتد حاليا نحو 2.5600.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6550 و 2.6050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط