شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين محاط بالعوامل السلبية– تحليل - 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر البلاتين الأخيرة, إلا أن اتحاد العوامل السلبية والمتمثلة بثبات الحاجز عند 915.00 بالإضافة إلى تذبذب المتوسط المتحرك 55 فوق تداولات السعر الحالية تشكل جميعها عوامل مؤيدة للترجيح التصحيحي الهابط.

إضافة إلى ما سبق, نشير إلى أن هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيسهل محاولة تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي وليمكنه ذلك من ملامسة الأهداف السلبية والتي قد تنتهي بمواجهة الدعم الممتد نحو 837.00 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 837.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط