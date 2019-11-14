الباوند مقابل الين يعاني بتعارض المؤشرات الرئيسية-تحليل - 14-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج حتى هذه اللحظة بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة ليتأثر بتعارض سلبية مؤشر ستوكاستيك أمام محاولة دعم المتوسط المتحرك 55 للسيناريو الصاعد باستقراره قرب الدعم المحوري الممتد نحو 135.20.
كذلك استمرار تشكيل مستوى 140.25 لحاجز إضافي قد يزيد من فرص استسلام السعر للتذبذب التصحيحي الهابط وليجبره ذلك على تكبد بعض الخسائر اللحظية بوصوله نحو 138.60 و 137.55 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.25 و 138.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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