شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستعيد ميله الهابط- تحليل - 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استعادته للميل الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي واضح دون مستوى 120.00 ليفعّل بذلك تأثير القناة الهابطة بوصوله نحو 119.55, كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يدعم محاولة اكتساب السعر للعزم السلبي الإضافي وليمكنه ذلك من تحقيق الأهداف الرئيسية والتي تتمثل حاليا بمستوى 119.10 و 118.40 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.05 و 118.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط