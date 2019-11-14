شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسعى لشراء 1.02 مليون طن من علف الشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة العامة للحبوب، مشترى القمح الحكومى فى السعودية، اليوم الخميس، إنها تسعى لشراء 1.02 مليون طن من علف الشعير في مناقصة. تطلب المؤسسة تسليم الشعير على فترات بين فبراير ومارس 2020.

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