رئيس وزراء الهند يريد الوصول باقتصاد بلاده لـ5 تريليونات دولار بحلول 2024

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، إن بلاده تستهدف الوصول بحجم اقتصادها إلى خمسة تريليونات دولار بحلول العام 2024، وذلك فى تصريحات أثناء قمة مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية. كان حجم الناتج المحلى الإجمالى للهند 2.6 تريليون دولار فى 2018. وقال مودى إن أهداف بريكس للاستثمار والتجارة يجب أن تكون أكثر طموحا وإنه يرحب بمقترحات تقليص تكاليف التجارة.

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