شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفعل تراجع مخزون الخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع النفط اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجعا مفاجئا فى مخزونات الخام الأمريكية، فى حين جاء دعم إضافى من تصريحات مسئول فى أوبك عن نمو دون المتوقع لإنتاج النفط الصخرى بالولايات المتحدة فى 2020.

لكن حد من المكاسب إشارات متباينة بخصوص الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، حيث زاد الناتج الصناعي أبطأ من المتوقع في أكتوبر، لكن استهلاك المصافى من الخام سجل ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 39 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 62.76 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.7 بالمئة ليصل إلى 57.51 دولار للبرميل.

كان محمد باركندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قال أمس الأربعاء إن من المرجح خفض توقعات المعروض في 2020، ولاسيما من النفط الصخرى الأمريكي، مضيفا أن بعض شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة لا تتوقع نمو الإنتاج أكثر من حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

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وقال هوي لي، الاقتصادي لدى بنك أو.ٍسي.بي.سي في سنغافورة، إنه في حين دعمت تصريحات باركندو الأسعار، فإنه لا توجد طريقة واضحة يمكن لأوبك أن تتوقع بها إنتاج النفط خارج دول المنظمة.

وقال "لا أتوقع تغيرات كبيرة في المعروض ولذا ستظل الأسعار داخل النطاق ذاته الذي لازمته منذ مطلع نوفمبر."

تتناقض تصريحات باركندو أيضا مع توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط بصدد تسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة هذا العام والعام القادم.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء إن مخزونات الخام تراجعت على غير المتوقع 541 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر، بينما توقع المحللون زيادتها 1.6 مليون برميل يوميا. وارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما أظهرته بيانات المعهد.