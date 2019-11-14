شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الجلود" يحصل على 11 رخصة من هيئة التنمية الصناعية بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف يحيى زلط رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، أنه تم الحصول على 11 رخصة تشغيل وسجل صناعى، ومن المقرر الحصول على 14 رخصة أخرى من فرع هيئة التنمية الصناعية بالعاشر من رمضان بنهاية الشهر الجارى.

وأضاف زلط فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عدد المصانع العاملة بمركز الجلود ارتفع إلى 25 مصنعا، ويجرى تشغيل 30 مصنعا آخرى بنهاية العام الجارى، لتصبح الطاقة التشغيلية 55 مصنعا، من أصل 113 مصنعا، مشيرا إلى أن وفد من غرفة الجلود زار المركز للوقوف على الأوضاع فيه.

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وأضاف زلط فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ارتفاع الطاقة التشغيلية فى مصانع مركز صناعة الجلود، يأتى بالتزامن مع موافقة وزارة التربية والتعليم ، على إنشاء مدرسة ثانوية فنية لتعليم صناعة الجلود بنظام السنوات الثلاثة، وبدأت المدرسة عملها هذا العام.

وأشار رئيس مركز صناعات الجلود إلى أن هناك 5 مكينات ضخمة تم تصنيعها بمصانع الإنتاج الحربى، وبدأت العمل الفعلى فى المركز، لافتا إلى التركيز على تصنيع العدد الأكبر من مكينات تصنيع الأحذية فى مصر بدلا من استيرادها.

يشار إلى أن مركز صناعة الجلود المتطورة ، يعتبر ثانى أكبر مدينة للجلود بالشرق الأوسط، ويصل مساحته أكثر من 187 ألف متر مربع، ومقسمة لأكثر من 113 مصنعًا، بمساحات متقاربة لا تقل عن 600 مترًا لكل مصنع.