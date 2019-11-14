الدولار مقابل الفرنك يستمر بالانخفاض – تحليل - 14-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من تجاوز المتوسط المتحرك 50 واستقر دونه، مما يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.9836 بشكل رئيسي.
سلبية مؤشر ستوكاستيك تدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.9990 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9840 والمقاومة 0.9970
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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