شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.6825 وتجاوزه ليفتح الطريق أمام التوجه نحو الهدف الثاني المتوقع والذي ينخفض إلى 0.6735، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الفترة القادمة، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.6830 قد يدفع السعر لاختبار المقاومة المحورية 0.6895 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6735 والمقاومة 0.6840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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