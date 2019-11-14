شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر المقاومة مجدداً – تحليل - 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للارتفاع بعد ملامسة دعم القناة اللحظية الصاعدة يوم أمس، ليجري اختباراً جديداً لمستوى 62.50، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع وتجاوز هذا المستوى سيفتح المجال أمام تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 64.00 وتمتد إلى 65.40.

وحتى الآن، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً بثبات السعر دون 62.50، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 60.70 وتمتد إلى 59.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط