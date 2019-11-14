شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول الاختراق – تحليل - 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس عند مستوى 57.40، ويبدأ اليوم بميل صاعد جديد ليتحرك فوقه، مما يمهّد الطريق أمام التحول نحو الارتفاع، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي جديد فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد الآن إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق المستوى المذكور سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 60.90، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه اللحظي الهابط الذي يستهدف مستويات 56.00 ثم 54.60 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي