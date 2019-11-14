الاقتصاد

الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 14-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة تداولات اليوم بميل صاعد ليتحرك فوق مستوى 16.96، لكننا معتمدين على إغلاق الشمعة اليومية دون هذا المستوى لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار الارتداد هبوطاً للتوجه نحو 16.33 بشكل رئيسي.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن الثبات فوق 16.96 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 17.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.20

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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