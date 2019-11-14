شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر – تحليل - 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول 1465.00 منذ يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتخلص من عزمه السلبي، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يستهدف اختبار مستوى 1489.00 خلال الجلسات القادمة.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه اللحظي الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1447.00 والثبات دونه، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتوجه نحو المستوى التصحيحي التالي الذي يتواجد عند 1413.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1450.00 والمقاومة 1480.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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