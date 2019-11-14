شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبني قاعدة دعم – تحليل - 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي على أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 1.3240 ويبدأ بالارتفاع من جديد، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3295.

اختراق المستوى المستهدف سيفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 1.3380 كهدف رئيسي تالي، بينما يمثل الثبات فوق 1.3155 الشرط الأهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد