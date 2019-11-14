شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الدعم – تحليل - 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية منذ يوم أمس ليختبر دعم القناة التصحيحية الصاعدة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يبقي على الفرص متاحة للتداول بإيجابية خلال الجلسات القادمة.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 108.40 والثبات دونه، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 109.33 وتمتد إلى 110.50 بعد اختراق المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يقترب من الدعم – تحليل - 14-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.