شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الدعم – تحليل - 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية منذ يوم أمس ليختبر دعم القناة التصحيحية الصاعدة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يبقي على الفرص متاحة للتداول بإيجابية خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 108.40 والثبات دونه، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 109.33 وتمتد إلى 110.50 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد