شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالتذبذب – تحليل - 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.2840، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، ثبات السعر فوق هذا المستوى وفوق 1.2800 سيبقي على السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1.2670.
بالمقابل، نشير إلى أن السعر يحتاج لتجاوز مستوى 1.2895 لتسهيل مهمة استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مناطق 1.3045 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2770 والمقاومة 1.2940
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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