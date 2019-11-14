شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يصل الهدف الأول – تحليل - 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار قرب مستوى 1.0995، ولا زلنا ننتظر مزيد من الانخفاض بتأثير نموذج القمة المزدوجة الذي اكتمل مسبقاً، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1.0950.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.1065 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0920 والمقاومة 1.1065

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط