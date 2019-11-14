شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار من الأعلى لها في أكثر من خمسة أشهر أمام الين والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة من الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون بالإضافة إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 108.75 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.82، بعد أن حققت الزوج أدنى مستوى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر عند 108.63، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 108.86.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات النمو للربع الثالث مع صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4% في للربع الثاني، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى نمو 0.5%.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لإلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندل كوراليس عبر الأقمار الصناعية للكلمة الافتتاحية في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمشرفي التأمين في أبو ظبي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس نمو 0.3% مقابل انكماش 0.3% في أيلول/سبتمبر.

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كما تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين نمو 0.2% مقابل انكماش 0.3%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من الشهر الجاري انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,685 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريشارد كلاردا عن إستراتيجية السياسة النقدية، الأدوات، ممارسات الاتصال في المؤتمر النقدي السنوي لمعهد كاتو في واشنطون، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز وعضو اللجنة الفيدرالية في مؤتمر فينتيك السنوي الذي يستضيفه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي.

وصولاً إلى فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي بالنصف الثاني من شهادته حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، بعد أن أدلى أمس الأربعاء بالنصف الأول من شهادته حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

كما من المقرر أن يلقي عقب ذلك رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الكلمة الافتتاحية في مؤتمر السياسة الاقتصادية في آسيا والذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية جيمس بولارد حيال السياسة النقدية في نادي الروتاري في لويزفيل.