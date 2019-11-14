شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو للجلسة الثالثة على التوالي للأدنى لها في شهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون وحديث العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.0997 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1007، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في شهر عند 1.0995، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1011.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.1% دون تغير يذكر عن الربع الثاني الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته نمو 0.8% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل انكماش 0.3% في آب/أغسطس، وذلك قبل نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر التغير في التوظيف لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.2% خلال الربع الثالث.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الثاني، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.1%.

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على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لإلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندل كوراليس عبر الأقمار الصناعية للكلمة الافتتاحية في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمشرفي التأمين في أبو ظبي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس نمو 0.3% مقابل انكماش 0.3% في أيلول/سبتمبر.

كما تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين نمو 0.2% مقابل انكماش 0.3%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من الشهر الجاري انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,685 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريشارد كلاردا عن إستراتيجية السياسة النقدية، الأدوات، ممارسات الاتصال في المؤتمر النقدي السنوي لمعهد كاتو في واشنطون، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز وعضو اللجنة الفيدرالية في مؤتمر فينتيك السنوي الذي يستضيفه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي.

وصولاً إلى فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي بالنصف الثاني من شهادته حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، بعد أن أدلى أمس الأربعاء بالنصف الأول من شهادته حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

كما من المقرر أن يلقي عقب ذلك رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الكلمة الافتتاحية في مؤتمر السياسة الاقتصادية في آسيا والذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية جيمس بولارد حيال السياسة النقدية في نادي الروتاري في لويزفيل.