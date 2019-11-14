شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في أسبوع متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة وفي العالم والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 1.7 مليون برميل مقابل 7.9 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.21% لتتداول عند 57.51$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.39$ للبرميل، كما ارتفعت عقود خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 0.21% لتتداول عند 62.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.61$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 98.39 مقارنة بالافتتاحية عند 98.34.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 7.2% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتوقعات عند 7.8%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 4.7% مقابل 5.8% في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات عند 5.8%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.1% مقابل 5.2% في أيلول/سبتمبر.

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على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس نمو 0.3% مقابل انكماش 0.3% في أيلول/سبتمبر، كما تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.2% مقابل انكماش 0.3%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,685 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل أن نشهد النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصة إلى إجمالي 684 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر، موضحة ثالث تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.