شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية مع تسعير البيانات الاقتصادية وشهادة باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، وذلك تسعير المستمرين للبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وعلى أعتاب النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات النمو للربع الثالث مع صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4% في للربع الثاني، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى نمو 0.5%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 5.3% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 5.2%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تراجعاً 19.0 ألف مقابل ارتفاع 12.5 ألف في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 16.2 ألف.

وتلي ذلك، كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 7.2% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتوقعات عند 7.8%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 4.7% مقابل 5.8% في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات عند 5.8%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.1% مقابل 5.2% في أيلول/سبتمبر.

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بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي بالنصف الثاني من شهادته حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، بعد أن أدلى أمس الأربعاء بالنصف الأول من شهادته حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.91% ليخسر 15.44 نقطة ويصل إلى المستوى 1,684.89، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.72% ليخسر هو الأخر 168.45 نقطة ويصل إلى المستوى 23,151.42.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.07% ليربح 2.86 نقطة ويصل إلى المستوى 3,902.84، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.07% ليربح 1.99 نقطة ويصل إلى المستوى 2,907.23.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.92% ليخسر 245.22 نقطة ويصل إلى المستوى 26,326.24، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.19% ليربح 4.06 نقطة ويصل إلى المستوى 2,126.51.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.41% ليربح 44.24 نقطة ويصل إلى المستوى 10,879.67، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.30% ليربح هو الأخير 19.84 نقطة ويصل إلى المستوى 6,718.20.