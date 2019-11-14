شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال الأحساء للتنمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الأحساء للتنمية بزيادة رأس مالها من 490 مليون ريال إلى 737.32 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 24.7 مليون سهم عادي‏ لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة السلام للخدمات الطبية.

وذكرت الهيئة في بيان على "تداول" أنه سوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة الأحساء للتنمية قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

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وبيّنت أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأشارت إلى أنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأكدت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور، وأن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة رأس المال يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكانت "الأحساء للتنمية" قد وقعت في مارس الماضي اتفاقية للاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية بنسبة 100% مقابل إصدار أسهم، عن طريق زيادة رأس مالها بنسبة 51% من 490 مليون ريال إلى 740 مليون ريال.