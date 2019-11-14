شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية توقع عقودا لتطوير وتوفير 19 ألف ارض مجانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الإسكان السعودي، إنه تم توقع عقود تطوير 8 مخططات سكنية في منطقة جازان.

وأضاف ماجد الحقيل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع عقود لتطوير 8 مخططات في منطقة جازان توفّر قرابة 19 ألف أرض مجانية لمستفيدي "سكني".

وصرح الحقيل بأن هناك إنجازا كبيرا في مشاريع الاسكان بمنطقة جازان بالشراكة مع القطاع الخاص من مطورين ومقاولين لتوفير نحو 5 آلاف وحدة سكنية، وأكثر من 48 ألف أرض مجانية ضمن 30 مخططاً اكتمل تطوير بعضها وأخرى يجري تطويرها تمهيداً لتسليمها لمستفيدي سكني على مستوى المنطقة.

يشار إلى أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية أعلن في وقت سابق عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 20.907 قطعة أرض توزعت على مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.