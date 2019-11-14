شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يحدث اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، انتهاء العمل على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

وطالبت المؤسسة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مسودة المشروع اعتباراً من، أمس الأربعاء.

وأكدت مؤسسة النقد، أن قطاع التأمين يُعد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعاً داعماً للنمو الاقتصادي، وباعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.

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وأوضحت المؤسسة أن الإكتواري يُعد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، حيث يؤدي دورًا هامًا في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.

وأشارت إلى أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين إلى دعم نمو المهنة الإكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع مسودة ضوابط الأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين، عبر البريد الإلكتروني.